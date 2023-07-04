Video Yaşam Ev sahibiyle karşılaşan hırsız 3. kattan aşağı 'örümcek adam' gibi böyle indi | Video
Ev sahibiyle karşılaşan hırsız 3. kattan aşağı 'örümcek adam' gibi böyle indi | Video

Ev sahibiyle karşılaşan hırsız 3. kattan aşağı 'örümcek adam' gibi böyle indi | Video

04.07.2023 | 10:01

Cihangir’de sabaha karşı bir binaya gelen hırsız, adeta örümcek adam gibi 3. kata tırmandı. Dairede ev sahibiyle karşılaşan hırsız, apar topar 3. kattan aşağıya aynı şekilde geri indi. Film sahnelerini aratmayan o anlar kameralara yansırken, ev sahibi hırsızın peşinden bağırmakla yetindi. Ev sahibi Mustafa A., “Ev sahibi yanında halt etmiş” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Beyoğlu Cihangir'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, bir hırsız sabaha karşı sokaktaki bir binanın önüne geldi. Genç hırsız ardından binaya tırmanarak 3. kattaki daireye girdi. Hırsız, içeride çalacak bir şeyler aradığı esnada ev sahibinin uyandığını fark etti. Apar topar pencereye çıkan hırsız, 3. kattan aşağıya indi. Pencereden hırsıza bağırmakla yetinen ev sahibi gördüğü manzara karşısında şaşırırken, yere inen hırsız koşarak kayıplara karıştı. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"ÖRÜMCEK ADAM YANINDA HALT ETMİŞ"
Olayla ilgili konuşan ev sahibi Mustafa A., "Şuraya basıyorlar 1. kat, 2. kat ve 3. kata kadar çıkıyorlar ve aynı güzergahtan aşağı iniyorlar. Yani çıktıkları gibi iniyorlar. Bu birinci değil, ikinci değil üçüncü değil saymasını unuttuk. Aynı şekilde yan taraftaki binamıza da böyle girdiler. Daha önceki sene de benim yan taraftaki binanın çatı katından atlayarak benim çatı katındaki daireme girdiler. O zaman da bilgisayarlarımızı ve telefonlarımızı alıp götürdüler. Şimdi de kiracımızın telefonunu ve parasını alıp kayıplara karıştı" dedi.

Mustafa A., "Yani örümcek adam halt etmiş diye düşünüyorum yanında. Düşünsene nasıl bir cesaret buradan 3. kata çıkabilmek" Oradan eli kaysa düşse kafası gözü yarılacak. Biz bir şey atsak kafasına suçlu biz olacağız. Vursak suçlu biz olacağız" diye konuştu.

Ev sahibinin olayla ilgili şikayette bulunmadığı öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sürücü belgesi olmayan motosikletli ’U’ dönüşü yapan otomobile çarptı! O anlar kamerada | Video 02:10
Sürücü belgesi olmayan motosikletli 'U' dönüşü yapan otomobile çarptı! O anlar kamerada | Video 04.07.2023 | 11:50
Yolcu dolu belediye otobüsü alev alev böyle yandı | Video 00:35
Yolcu dolu belediye otobüsü alev alev böyle yandı | Video 04.07.2023 | 11:45
Uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı | Video 00:53
Uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı | Video 04.07.2023 | 10:49
Reçel yaparken evi yakıyordu | Video 03:55
Reçel yaparken evi yakıyordu | Video 04.07.2023 | 10:57
Düğüne geç kalanlara ilginç ceza! Su dolu oluğa attılar | Video 02:14
Düğüne geç kalanlara ilginç ceza! Su dolu oluğa attılar | Video 04.07.2023 | 10:56
Arnavutköy’de feci kaza kamerada: Önce otomobile, sonra yayaya çarpıp kaçtı | Video 04:04
Arnavutköy’de feci kaza kamerada: Önce otomobile, sonra yayaya çarpıp kaçtı | Video 04.07.2023 | 10:10
Gönen’de kaybolan Korhan Berzeg’in komşuları endişeli | Video 04:07
Gönen'de kaybolan Korhan Berzeg'in komşuları endişeli | Video 04.07.2023 | 09:59
Trafikte akıl almaz olay kamerada: Siniri krizi geçirip minibüsün direksiyonunu kırdı | Video 01:31
Trafikte akıl almaz olay kamerada: Siniri krizi geçirip minibüsün direksiyonunu kırdı | Video 04.07.2023 | 10:06
Ev sahibiyle karşılaşan hırsız 3. kattan aşağı ’örümcek adam’ gibi böyle indi | Video 01:50
Ev sahibiyle karşılaşan hırsız 3. kattan aşağı 'örümcek adam' gibi böyle indi | Video 04.07.2023 | 10:01
Otomobil kaputunda mahsur kalan kedi için seferber oldular | Video 05:35
Otomobil kaputunda mahsur kalan kedi için seferber oldular | Video 04.07.2023 | 09:39
Erzincan’da düğün konvoyunda trafik kazası: 7 yaralı | Video 02:59
Erzincan’da düğün konvoyunda trafik kazası: 7 yaralı | Video 04.07.2023 | 09:07
Bayburt’ta, buz mağarasında 80 metreden düşüp öldü! | Video 03:00
Bayburt'ta, buz mağarasında 80 metreden düşüp öldü! | Video 04.07.2023 | 08:58
Van Gölü’nde dolunay mest etti | Video 02:38
Van Gölü'nde dolunay mest etti | Video 04.07.2023 | 08:24
Burdur’da kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarak ağaca çarptı: 1 ölü | Video 05:03
Burdur’da kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarak ağaca çarptı: 1 ölü | Video 04.07.2023 | 08:24
Adana’da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var | Video 03:29
Adana’da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var | Video 04.07.2023 | 08:24
Drift yapan sürücüye 29 bin lira ceza | Video 00:27
Drift yapan sürücüye 29 bin lira ceza | Video 03.07.2023 | 17:03
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı | Video 31:29
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı | Video 03.07.2023 | 20:31
Bayram bilançosu netleşti: 43 ilin geçiş güzergahından 800 bin araç geçiş yaptı | Video 03:21
Bayram bilançosu netleşti: 43 ilin geçiş güzergahından 800 bin araç geçiş yaptı | Video 03.07.2023 | 16:21
Dokunmatik ekranla gelen Huawei Mate X Pro performansını artırdı 14:11
Dokunmatik ekranla gelen Huawei Mate X Pro performansını artırdı 03.07.2023 | 15:57
Lunapark gaspçısı 13 yıl sonra cezaevine gönderildi | Video 00:38
Lunapark gaspçısı 13 yıl sonra cezaevine gönderildi | Video 03.07.2023 | 16:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA