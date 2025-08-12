Eyüpsultan’da çatı tadilatı sırasında yangın | Video
İstanbul Eyüpsultan’da 4 katlı binanın çatısında tadilat yapıldığı esnada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.
Yangın esnasında 3 kişi dumandan etkilenirken, yangın sonrası çatıda maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan bina sakinleri ile çatıda tadilat yapan işçiler arasında kısa süreli gerginlik polis ekiplerinin araya girmesi ile sona erdi.
