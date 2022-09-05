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OTOMATİK OYNAT
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Eyüpsultan'da fabrikanın bahçesinde yangın | Video 05.09.2022 | 15:21
00:52
Lastiği patlayan sebze ve meyve yüklü kamyon kanala uçtu: 1 yaralı | Video 05.09.2022 | 15:35
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Kız Kulesi yıkıldı iddialarına görüntülü yalanlama | Video 05.09.2022 | 12:58
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Esenyurt'ta oto ve işyeri hırsızları yakayı ele verdi | Video 05.09.2022 | 12:55
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Yolun ortasındaki kaplumbağayı ezilmekten kurtardı | Video 05.09.2022 | 12:28
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Düğün magandaları suçüstü yakalandı | Video 05.09.2022 | 12:37
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Eşine miras şakası yaptı, görüntüler milyonlarca kez izlendi | Video 05.09.2022 | 12:10
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Kapı göbeğini patlatıp 2 çelik kasayı soydular | Video 05.09.2022 | 11:48
02:02
21 aracı soyan çete üyeleri AVM’de yakalandı | Video 05.09.2022 | 11:45
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Şehir magandası kısa sürede yakalandı | Video 05.09.2022 | 11:44
01:39
Kayseri’de otomobille çarpışan taksi takla attı: 1 yaralı | Video 05.09.2022 | 11:29
03:53
Amasra’da yangın; 2 kafe ve 3 büfe küle döndü | Video 05.09.2022 | 11:16
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Sancaktepe'de üzerinde baz istasyonu olan çatıda yangın | Video 05.09.2022 | 10:24
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Roma dönemine ait 3 bin 331 parça tarihi eser ele geçirildi | Video 05.09.2022 | 10:50
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İstanbul'da zehir tacirine suçüstü | Video 05.09.2022 | 10:34
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Kaputa oturup öndeki otomobili ayaklarıyla böyle ittiler | Video 05.09.2022 | 10:25
EYÜPSULTAN'DA plastik atık geri dönüşümü yapılan bir fabrikanın bahçesinde bulunan plastik ve tahta kasalar yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.