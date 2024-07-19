Eyüpsultan’da silahlı saldırı! Parkın ortasında 2 kişiyi silahla vurarak yaraladı | Video
İstanbul Eyüpsultan’da 2 genç parkta oturduğu esnada yanlarına yaklaşan başka bir genç tarafından silahla vuruldu. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay sonrası teslim oldu.
Olaya şahit olan mahalle sakini Mevlüt Kızılkaya yaşadıklarını şöyle anlattı, "Hala daha olayın etkisindeyiz. Kelimeler boğazımızda düğümleniyor. Biz 22.00 - 22.30 sıralarında ailece parkta oturuyorduk. Masamızı, sandalyemizi koymuştuk. Çay içiyorduk. O anda biz silah sesi olduğunu fark etmedik. Kendi aramızda herhalde havai fişek atıyorlar dedik. Sonradan 4, 5 el üst üste açılınca bu silah dedim." dedi.
"İLK MÜDAHALEYİ AMBULANS GELENE KADAR BİZLER YAPTIK"
Yaralılardan birinin aynı sokakta yaşadığı arkadaşının oğlu olduğunu ifade eden Kızılkaya, "Barış Manço Parkı, bu bölgenin en büyük parklarından birisi. Yüzlerce çocuk şu alanda oyun oynuyordu ki benim çocuğum da aralarındaydı. Silah sesinden sonra oraya yönlendik. Döndürdüm ki aynı sokakta yaşadığımız arkadaşımızın oğlu. Elimizde büyüyen bir çocuk. Kime ne zararı olabilir bir çocuğun? İlk müdahaleyi ambulans gelene kadar bizler yaptık. Yan çevirdik. İki tane kasıkta bir de sırtında mermi vardı. Atletlerle, yastıklarla kompres yaptık. Biz yerdeki yaralıyla uğraşırken birisi de aşağı tarafta düşmüş dediler. Onu sonradan duyduk. Çok ağladık burada. Elimizden bir şey de gelmedi." ifadelerini kullandı.
"BARIŞ MANÇO PARKI'NDA KAMERA İSTİYORUZ"
Olayın gerçekleştiği parkta güvenlik kamerası olması gerektiğini söyleyen Kızılkaya, "Burası Eyüpsultan'a bağlı Akşemsettin Mahallesi, Barış Manço Parkı. Bu alanın en büyük parklarından birisi. Bugün oldu. Yarın da olur, diğer gün de olur. Park komple ailelerin oturup kalktığı bir yer. Burada aileler geldiği zaman birbirini tanır. Ama dışarıdan yabancısı eksik olmuyor. Girenler, çıkanlar belli değil. Korkarak oturuyoruz ki bundan sonra artık maalesef hiç oturamayacağız. Yetkililerden tek ricam Barış Manço Parkı'nda kamera istiyoruz. Ne bir kamera var, ne bir kontrol var, ne bir devriye var." şeklinde konuştu.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.
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