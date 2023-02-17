Video Yaşam Fatih Camii'nde depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı | Video
Fatih Camii'nde depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı | Video

Fatih Camii'nde depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı | Video

17.02.2023 | 16:17

Depremlerde hayatını kaybedenler için Fatih Camii'nde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını açıklamasının ardından İstanbul'daki camilerde de gıyabi cenaze namazı kılındı. Fatih Caminde cuma namazının ardından avluya çıkanlar, saf tutup gıyabi cenaze namazı kıldı.

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