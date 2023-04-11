Video Yaşam Fatih'te kapkaççıyı çevredekiler böyle yakaladı | Video
Fatih'te kapkaççıyı çevredekiler böyle yakaladı | Video

Fatih'te kapkaççıyı çevredekiler böyle yakaladı | Video

11.04.2023 | 10:01

FATİH'te bir kadının cep telefonunu çalan kapkaççı çevredekiler tarafından yakalandı. Telefonu çalınan kadın, yere yatırılarak bekletilen şüpheliye tepki gösterdi. Şüphelinin yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 19.30 sıralarında Hoca Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre şüpheli bir kişi, yolda yürüyen kadının elindeki telefonu çalarak kaçmaya başladı. Kadının çığlıkları üzerine çevredekiler şüpheliyi kovalayarak takip etti. Şüpheli takip sonucunda yakalanarak yere yatırıldı. Bu sırada oradan geçen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları da olaya müdahale etti. Telefonunun çalındığını iddia eden ve yere yatırılan şüphelinin bulunduğu yere gelen kadın güçlükle sakinleştirildi. Şüphelinin üzerine yürüyen kadın, Nerede o. Bu kapkaççı değil mi. Telefonumu ver diyerek bağırdı. Kadın, olay yerindekiler tarafından sakinleştirildi. Şüpheli ise daha sonra polis merkezinde görevli ekiplere teslim edildi.
Çevrede esnaflık yapan Hadi Anar, Ben kendime yemek almaya gitmiştim. Geldiğimde adamı buraya yatırmışlardı. Etrafında polis de vardı. Telefon çaldığını söylüyorlardı. Kadın da bağırdı ona, daha sonra polis aldı götürdü dedi.

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