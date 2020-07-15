Felak Suresi dinle! Felak Suresi'nin Arapça okunuşu Türkçe anlamı!
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Kur'an-ı Kerim'in 113. suresi olan Felak Suresi, 5 ayetten oluşur! Fil Suresi'nden sonra Nas Suresi'nden önce Medine'de indirildiğine inanılan Felak Suresi adını 'Felak' kelimesinden almıştır. Pek çok fazileti bulunan Felak Suresi, iniş sırasın göre 20. suredir. işte Felak Suresi'nin tecvidli Arapça okunuşu ve Türkçe meali...