Video Yaşam FETÖ'nün yeni yapılanmasından 5 kişi adliyeye sevk edildi | Video
05.11.2025 | 09:59

Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 2'si ihraç öğretmen 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik önceki sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında örgütün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları değerlendirilen, 2'si ihraç öğretmen olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

