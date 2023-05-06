Video Yaşam Firari FETÖ üyesi 2 şahıs Konya’da yakalandı | Video
Firari FETÖ üyesi 2 şahıs Konya’da yakalandı | Video

Firari FETÖ üyesi 2 şahıs Konya’da yakalandı | Video

06.05.2023 | 10:55

Konya’da polis ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirdiği operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve firari olarak aranan 2 kardeşi gizlendikleri adreslerde yakaladı.

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Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yaptığı operasyonlar devam ediyor. Ekipler 6'şar yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan sınav sorularını çalarak öğretmen ve polis olan 2 firari kardeşi düzenlediği operasyonla gizlendikleri adreslerde yakaladı.

SINAV SORULARINI ÇALARAK MEMUR OLMUŞLAR
Yakalanan şahıslardan E.Ç.'nin (41) sınav sorularını usulsüzce ele geçirerek Polis Akademisi'ni kazandığı ve komiser yardımcısı olduğu, meslekte de FETÖ yapılanması içerisinde yer almaya devam ettiği ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi. Ayrıca E.Ç.'nin komiser yardımcısı iken Bylock kullandığının tespit edilmesinin ardından ihraç edildiği öğrenildi. Ağabeyi S.Ç.'nin ise (43) KPSS sorularını çalarak usulsüz bir şekilde öğretmen olduğu ve öğretmenlik mesleğini sürdürürken FETÖ faaliyetlerine devam ettiği ve kardeşi gibi Bylock kullanıcısı olduğunu ortaya çıktı. Kanun hükmünde kararname ile meslekten ihraç edilen S.Ç.'nin eşine de daha önce FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmaktan işlem yapıldığı öğrenildi.

Komiser yardımcısı iken meslekten ihraç edilen E.Ç.nin Kahramanmaraş Ağır Ceza İlamat Bürosunun kararı ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, S.Ç'nin ise Giresun Ağır Ceza İlamat ve İnfaz Bürosunun kararı ile hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu anlaşıldı. Gizlendikleri 2 ayrı adreste yakalanan FETÖ hükümlüsü 2 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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