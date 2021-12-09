Video Yaşam Fren yerine gaza basan Berna öğretmen otomobiliyle parka uçtu | Video
Fren yerine gaza basan Berna öğretmen otomobiliyle parka uçtu | Video

Fren yerine gaza basan Berna öğretmen otomobiliyle parka uçtu | Video

09.12.2021 | 10:50

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Antalya'da Berna Yarımbay adlı lise öğretmeni, fren yerine gaza basınca otomobiliyle parka uçtu. Ters dönen otomobilden çıkartılan Yarımbay, göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü.

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Kaza, sabah erken saatlerde Muratpaşa İlçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Parkı içindeki otoparkta meydana geldi. Otomobiliyle otoparka gelen Endüstri Anadolu Meslek Lisesi öğretmeni Berna Yarımbay, aracını park etmek için manevra yaptığı sırada fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil, istinat duvarını aşıp parka uçtu. Ters dönen otomobilden sağlık ekipleri ve otopark görevlisi tarafından çıkartılan Yarımbay, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Yarımbay'ın göğüs bölgesinde ağrısı olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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