Galeria İş Merkezi enkazında kalan 3 milyon değerindeki iş kıyafetleri hak sahibi tarafından toplandı | Video 20.04.2023 | 13:41 Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerde etkilenen Diyarbakır’da, 89 kişinin öldüğü Galeria İş Merkezi’nin enkazından 3 milyon değerindeki iş kıyafetlerinden geriye birkaç parça kaldı. Hak sahibi, ambalajlı olanları çuvallara doldurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 kentten biri olan Diyarbakır'da 1'i boş 7 yapı yıkıldı. Bu yapılardan 400'den fazla vatandaş hayatını kaybetti, yüzlercesi yaralı olarak kurtuldu. Depremle birlikte arama çalışmaları tamamlandıktan sonra enkaz kaldırma işlemleri titiz bir şekilde yürütüldü. Merkez Yenişehir ilçesinde yıkılan Galeri İş Merkezinde 89 kişi, hayatını kaybetti ve enkaz altında yüzlerce değerli eşyanın yanı sıra iş yerlerinin malzemeleri kaldı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri depremin ilk olduğu andan itibaren 24 saat esasına göre burada güvenlik tedbiri aldı. Görevli olmayan hiç bir kimsenin enkaz alanına görmesine izin vermeyen polis ekipleri, her çalışan kepçenin başında bir polis olduğu ve hafriyat temizleme sırasında titizlikle gözlem yaparak ve aynı zamanda firma yetkilileri de gözlemci görevlendirdiği hafriyatın iki kez eleme işlemi yapılarak kamyonlara yüklendiği bu esnada çıkan maddi veya manevi değerli olan eşyaları topladı.

Enkaz kaldırma alanından sorumlu saha formeni Orhan Şener, Galeria İş Merkezi'nde enkaz kaldırma çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Depremde sitenin B bloku yıkıldığını hatırlatan Şener, "Geri kalan üç blok vardı, onları yıktık. Şu anda enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İçinde değerli eşyalar çıktığı için çalışmalarımızı yavaş sürdürüyoruz. İnsanların eşyaları çıksın diye. Burada bulunan eşyalar tutanak halinde polis arkadaşlara teslim ediyoruz. Onlar da hak sahibine teslim ediyor" dedi.