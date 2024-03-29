Gaybubet evlerinde saklanan 4 FETÖ üyesi yakalandı | Video 29.03.2024 | 13:49 Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda 'Gaybubet' evlerinde saklanan ve haklarında yakalama kararı bulunan ihraç kaymakam ve sayıştay denetçisinin de bulunduğu 4 kişi yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre Türkiye genelinde yapılan KISKAÇ-11 Operasyonu çerçevesinde Kayseri'de; 'Gaybubet' adlı hücre evlerinde saklanan, haklarında yakalama kararı bulunup aralarında ihraç olmuş kaymakam ve sayıştay denetçisinin de olduğu FETÖ terör örgütü mensubu 4 şüpheli şahıs, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri koordinesinde yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınanlar işlemler için emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.