Gazeteci Orhan Erinç hayatını kaybetti | Video
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı, Cumhuriyet Gazetesi önceki genel yayın yönetmenlerinden Orhan Erinç 87 yaşında hayatını kaybetti.
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