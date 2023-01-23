Video Yaşam Gazeteci Orhan Erinç hayatını kaybetti | Video
Gazeteci Orhan Erinç hayatını kaybetti | Video

Gazeteci Orhan Erinç hayatını kaybetti | Video

23.01.2023 | 13:10

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı, Cumhuriyet Gazetesi önceki genel yayın yönetmenlerinden Orhan Erinç 87 yaşında hayatını kaybetti.

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