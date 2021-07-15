Video Yaşam Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan kafesten kaçtı, bakıcısının yüzünü parçaladı! Panik anları kamerada | Video

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan kafesten kaçtı, bakıcısının yüzünü parçaladı! Panik anları kamerada | Video

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde aslan kafesten kaçtı, bakıcısının yüzünü parçaladı! Panik anları kamerada | Video
15.07.2021 | 15:49

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Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nde bir aslanın kafesinden kaçması korku dolu anlar yaşattı. Aslan uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilirken aslanın yaraladığı Cebrail K. hastaneye kaldırıldı.

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Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bir aslan kafesinden kaçtı. Bakıcısının besleme yaptığı esnada kafesinden kaçan aslan hayvanat bahçesinde büyük paniğe neden oldu. Aslanın kaçması üzerine hayvanat bahçesi boşaltılırken aslanı yakalama çalışmaları başlatıldı. Aslan hayvanat bahçesi ekipleri tarafından uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilirken aslanın yaraladığı Cebrail K. Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kısa süreli paniğin yaşandığı hayvanat bahçesine girişler bir süreliğine durduruldu. Aslanın kaçtığı duyan vatandaşlar hayvanat bahçesinden hızla çıkarken korku dolu anlar yaşadı.

"YÜZÜ GÖZÜ KANLAR İÇİNDEYDİ"
Hayvanat bahçesinde gezdikleri sırada aslanın kaçtığı gördüğünü aktaran Mustafa Söylemez yaşadıklarını anlattı. Aslanların olduğu bölüme geldiklerinde aslanın bir tanesinin kafesinden dışında gezdiğini belirten Söylemez, "Bir adam koşa koşa geldi önümüze. Yüzü parçalanmıştı. Yüzü kanlar içindeydi. Bize 'Aslan var, kaçın' dedi. Çocuklarla birlikte kaçtık. O sırada çıkmaz bir tarafa geldik. Bir kapı vardı. O kapıyı kırıp bir odanın içine girdik. Kapıyı kapattık. 15 dakika boyunca orada bekledik. Orada bulunan bir kişinin bahçede çalışan tanıdığını aradık. O da aslanın etkisiz hale getirildiğini söyledi. Onu duyunca dışarıya çıktık. Görevliler bize 'Bu binde bir olacak bir şey, ağaçtan çıkmış' falan dediler. Biz korkuyla dışarıya çıkarken yeni misafir alıyorlardı. Ben kapıya geldiğimde taşkınlık çıkarınca içeriye alımı durdurdular" ifadelerini kullandı.

Aslanın etkisiz hala getirilmesinin ardından hayvanat bahçesine girişler tekrardan açılırken Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan durum hakkında bilgi almak için hayvanat bahçesine geldi.

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