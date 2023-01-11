Video Yaşam Gaziantep'te 4 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video
Gaziantep'te 4 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video

Gaziantep'te 4 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video

11.01.2023 | 13:56

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Gaziantep'te 4 aracın karıştığı feci trafik kazası meydana geldi. Araçlarda bulunan 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken kaza anlarına şahit olan bir vatandaşın 'öldüler, öldüler' diye bağırarak sağa sola kaçması ise dikkat çekti.

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Feci kaza, sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Naci Topçuoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, çocuk hastanesi istikametine seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen lüks cip ile Ömer Y. idaresindeki otomobil çarpıştıktan sonra karşı şeride uçarak tam tersi istikametteki Burak N. idaresindeki hafif ticari araç ve D.K. idaresindeki cipe çarptı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI
Dört aracında hurda halinde geldiği feci kaza sonucu ortalık savaş alanına dönerken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri feci kazada yaralanan 4 kişi ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırarak tedaviye aldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FECİ KAZA ANLARI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Öte yandan feci kaza anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, aynı yönde seyir halinde olan lüks cip ile otomobilin çarpıştıktan sonra karşı şeride uçarak tam tersi istikametteki hafif ticari araç ve lüks cipe çarpma anları saniye saniye yer aldı.

KAZA ANLARINA ŞAHİT OLAN VATANDAŞIN 'ÖLDÜLER, ÖLDÜLER' TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ
Feci kazayı fark eden bir vatandaşın tepkisi ise yürekleri ağza getirdi. Sesleri duyduktan ne yapacağını bilmeden sağa sola kaçmaya çalışan vatandaşın, 'öldüler, öldüler, hemen 112'yi ara' diye bağırması ise dikkat çekti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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