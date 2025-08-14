Gaziantep'te 7 katlı binada yangın paniği | Video
Gaziantep'te 7 katlı bir binanın teras katında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
ALEV TOPUNA DÖNEN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ
Kısa sürede alev topuna dönen ve terası saran yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, büyük korku ve paniğe neden oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
