Gaziantep’te asansör tacizcisinden şok savunma: "Sakinleştirmeye çalıştım" | Video
Gaziantep'te 15 yaşındaki kız çocuğuna asansörde taciz ve bıçaklı saldırı iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklu bulunan Ali K., ilk mahkemede yaptığı savunma tüyleri ürpertti. Sanık Ali K, "Olayın olduğu binaya girmem gezip çıkma amacıyladır. Sekizinci katın düğmesine basmak için hamle yaptığımda üzerimdeki bıçak yere düştü" dedi.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 26 Eylül'e erteledi.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER
Duruşmada ilk olarak kimlik tespiti yapıldı. Kimlik tespitinin ardından sanık ifadelerine geçildi. Sanıkların tümü suçlamaları reddederken, sanık Ali K. "Kızı takip ettiğim iddia ediliyor ancak ben kendisini okuldan itibaren takip etmedim. Zaman geçirmek için çevredeki binalara girip çıkıyordum. Olayın olduğu binaya girme amacımda gezip çıkma amacıyladır. Yoksa başka bir amacım yoktu" dedi. Mağdur N. T. ise şüphelinin bir süre sonra "Adın ne sana zarar vermem, benden korkma" şeklinde sözler söylediği, daha sonra "Sen bana böyle bakarsan beni cezp edersin" dediğini iddia etti.
"BENDE ONU SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTIM"
Sanık Ali K. savunmasında, "Üzerime atılı suçlamayı ve iddianameyi anladım, Ben öncelikle karşı taraftan olay bu aşamaya geldiği için özür diliyorum. Olay günü ben kasıtlı bir eylemde bulunmadım. Asansöre bindiğim doğrudur. Asansörde mağdurda vardı. Kendisi onuncu katın düğmesine bastı bende sekizinci katın düğmesine basmak için hamle yaptığımda üzerimdeki bıçak yere düştü. Mağdur bıçağı görünce telaş yaptı. Bende onu sakinleştirmeye çalıştım. Kendisine zarar vermedim. Hiçbir temasta bulunmadım. Cinsel bir kastım ve amacımda yoktu. Asansörün kapısı açılır açılmaz o anki panikle asansörden çıkıp merdivenlerden kaçarak uzaklaştım" dedi.
"O DÖNEM BİR TAKIM SIKINTILARIM VARDI"
Mahkeme heyeti tarafından sanığa lüzumuna binaen sorulduğun, Ev ve işiyle alakalı sorunları olduğundan dolayı dışarıda gezdiğini ve bu nedenle yanında bıçak taşıdığını belirten Ali K. "Benim o dönem bir takım sıkıntılarım vardı. Olay günü binanın çevresinde geziyordum. Kızı takip ettiğim iddia ediliyor ancak ben kendisini okuldan itibaren takip etmedim. Zaman geçirmek için çevredeki binalara girip çıkıyordum. Olayın olduğu binaya girme amacımda gezip çıkma amacıyladır. Yoksa başka bir amacım yoktu. Sekizinci katta da bir tanıdığım oturan birisi yoktu. Mağdura ben kesinlikle dokunmadım. Bıçak yere düştükten sonra mağdur bağırınca panik yaptım. Yere düşen bıçağı aldım. Bıçak elimdeyken asansörün kapısı açıldı. Kim olduğunu bilmediğim daha sonra mağdurun annesi olduğu söylenen bir bayan şahıs karşıma çıktı. O kadını da tehdit etmedim ve bıçak göstermedim. Ben daha önceden mağdur ve müştekiyi tanımıyordum. Yanımda taşıdığım bıçak mağdura hiçbir şekilde temas etmedi. Onu yaralamadım. Ev ve işle ilgili sorunlarım vardı. Dışarda geziyordum bu nedenle de yanımda bıçak taşıyordum" dedi.
"ARACA BİNİNCE BENİ DARP ETTİLER"
Sanığın soruşturma aşamasında Emniyet Müdürlüğünce alınan savunmasında, "Beni polisler aradığında fabrikadaydım. Beykent Kavşağının orada polislere teslim oldum. Araca binince beni darp ettiler. Bende bunun üzerine korktum ve karakolda o ifadeyi verdim. Mahkemenizdeki ifadem doğrudur" dedi.
Duruşmaya pedagog eşliğinde (AGO) Adli Görüşme Odasında ifadesi kayıt altına alınan ve ifade verirken eli, sesi titreyen ve halen etkisinden kurtulamayan Mağdur N. T. Pedagog tarafından sorulan sorular karşısında pedagoga bakamadığı görüldü. Okulda başarılı olan ve yaşanılan olay sonrası eğitim hayatına devam etmediği ardından depremden sonra okuduğu okula dilekçe verip eğitim hayatının askıya alınmasına dair dilekçe verdiğini belirtti.
Sanık Ali K.'nin daha önce cinsel istismar suçundan 2 yıl 6 ay ceza alıp bunun 6 ayını ceza evinde geçirip geri kalan 2 yılda tutukluluk aldığı süre göz önünde bulundurularak mahsup edilmiş ve ardından serbest bırakılmış. Olaydan kısa süre önce uyuşturucu madde yakalattığı ve serbest bırakıldığı iddia edildi.
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