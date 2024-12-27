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Gaziantep'te başıboş köpek kız çocuğuna böyle saldırdı! | Video

Gaziantep'te başıboş köpek kız çocuğuna böyle saldırdı! | Video

27.12.2024 | 15:58

Gaziantep'te başıboş sokak köpeği markete alışverişe giden 13 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Kırıkçalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki kız çocuğu markete alışverişe gittiği esnada başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Büyük korku ve panik yaşayan kız çocuğunun yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Köpek, vatandaşların müdahalesiyle uzaklaştırılırken o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

13 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNUN YAŞADIĞI KORKU GÜVENLİK KAMERASINDA
Görüntülerde, köpeğin kız çocuğuna yaklaştığı anlar, kız çocuğunun korkarak geriye doğru kaçtığı ve vatandaşların müdahalesiyle köpeğin uzaklaştığı anlar yer aldı.

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