Gaziantep'te başıboş köpek kız çocuğuna böyle saldırdı! | Video
Gaziantep'te başıboş sokak köpeği markete alışverişe giden 13 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
13 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNUN YAŞADIĞI KORKU GÜVENLİK KAMERASINDA
Görüntülerde, köpeğin kız çocuğuna yaklaştığı anlar, kız çocuğunun korkarak geriye doğru kaçtığı ve vatandaşların müdahalesiyle köpeğin uzaklaştığı anlar yer aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:34
Gaziantep'te başıboş köpek kız çocuğuna böyle saldırdı! | Video 27.12.2024 | 15:58
01:09
23 yaşındaki öğretmenin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı | Video 27.12.2024 | 15:54
00:46
00:46
00:37
Arnavutköy’de 37 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı | Video 27.12.2024 | 14:26
01:03
Samsun merkezli DEAŞ operasyonu: 6 kişi yakalandı | Video 27.12.2024 | 13:46
01:07
Ağrı'da silah ticareti operasyonu: 16 gözaltı | Video 27.12.2024 | 13:39
04:21
00:45
Sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi | Video 27.12.2024 | 11:14
00:39
133 yılla aranan cezaevi firarisi Ankara'da yakalandı | Video 27.12.2024 | 11:00
01:07
04:17
Canını hiçe sayan hırsız, çatıdan eve böyle girdi | Video 27.12.2024 | 10:46
00:38
Malatya'da telefon dolandırıcılığına 3 tutuklama | Video 27.12.2024 | 10:18
02:19
Tırla çarpışan motosiklet sürücüsünün öldüğü feci kaza kamerada | Video 27.12.2024 | 09:38
02:02
Kayseri'de cinayet! Bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti | Video 27.12.2024 | 09:38
02:44
02:39
Adana’da döviz bürosunda silahlı soygun ve rehin alma anı kamerada | Video 27.12.2024 | 09:08
01:20
Önce öldürdü, sonra polislere suç aletiyle teslim oldu | Video 27.12.2024 | 08:27
02:11
Adana torbacılara şafak operasyonu: 25 gözaltı kararı | Video 27.12.2024 | 08:27
02:31
Adıyaman’da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı | Video 27.12.2024 | 08:24