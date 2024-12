Gaziantep'te başıboş köpek kız çocuğuna böyle saldırdı! | Video 27.12.2024 | 15:58 Gaziantep'te başıboş sokak köpeği markete alışverişe giden 13 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Kırıkçalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 13 yaşındaki kız çocuğu markete alışverişe gittiği esnada başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Büyük korku ve panik yaşayan kız çocuğunun yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Köpek, vatandaşların müdahalesiyle uzaklaştırılırken o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.Görüntülerde, köpeğin kız çocuğuna yaklaştığı anlar, kız çocuğunun korkarak geriye doğru kaçtığı ve vatandaşların müdahalesiyle köpeğin uzaklaştığı anlar yer aldı.