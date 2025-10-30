Gaziantep'te hırdavat malzemeleri satan iş yerinde yangın | Video 30.10.2025 | 10:01 Gaziantep'te hırdavat malzemeleri satılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi 25 Aralık Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede tedbir alırken itfaiye ekipleri ise iş yerini saran alevlere müdahale etti. Yangın, 10 itfaiye aracı ve 20 itfaiye personelinin müdahalesi sonucu önce kontrol altına alındı sonra da söndürüldü. Ekiplerin iş yerindeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.Yaralananın olmadığı maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.