Gaziantep'te hırdavat malzemeleri satan iş yerinde yangın | Video
30.10.2025 | 10:01
Gaziantep'te hırdavat malzemeleri satılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Yaralananın olmadığı maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
