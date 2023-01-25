Gaziantep'te inanılmaz olay: Otomobilden hırsızlık yapan şüpheli, site bekçisine kendi aracını ittirdi | Video 25.01.2023 | 09:51 GAZİANTEP'te, kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki otomobilin 20 bin TL değerindeki göğüs aksamını çaldı. Çaldığı aksamı aracına yükleyen şüpheli, kendisini fark eden bekçiye bozulduğunu söyleyerek otomobilini ittirerek siteden uzaklaştı. Olay güvenlik kameralarına yansırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, pazar günü gece saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil yedek parçası satan Mehmet Kartal Karalar, otomobilini iş yerinin önüne park edip ayrıldı. Gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi, otomobili açarak göğüs aksamındaki kilometre saati, dikiz aynası, iç kapı kolları, direksiyon göbeği, klima paneli ve ızgaralarını çaldı. Olay yerinden ayrılırken hırsızı gören sitenin bekçisi durumdan şüphelendi. Şüpheli, bekçiye otomobilinin bozulduğunu söyleyerek, yardım istedi. Site bekçisi ise hırsızın otomobilini iterek yardım etti.Sabah iş yerine geldiğinde aracının içinin boşaldığını gören Karalar, durumu polis bildirerek şikayetçi oldu. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyip otomobilden parmak izi alan ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise şüphelinin otomobile girip parçaları aldığı ve daha sonra site bekçisi ile bir süre sohbet ettikten sonra kendi otomobilini ittirdiği görüldü.Otomobilin sahibi Mehmet Kartal Karalar, sabah geldiğin otomobilinin tüm göğüs aksamlarının söküldüğünü gördüğünü belirterek şüphelinin yakalanmasını istedi. Karalar, Gece aracımı burada park edip başka bir araba ile eve gittim. Sabah geldiğimde hurdaya dönmüş otomobilimi gördüm, sonrasında kamera kayıtlarına baktım. Bu şahıs gece saatlerinde geliyor. Aracımın içindeki kilometre saati, dikiz aynası, iç kapı kolları, direksiyon göbeği, klima paneli ve ızgaralarını söküp götürmüş. Göğüs aksamında hiçbir şey bırakmamış. 20 bin TL zararımız var. Olayı gerçekleştirdikten sonra da sitemizin bekçisi fark ediyor ancak ona da kendi aracının bozulduğunu söyleyip yardım istiyor. Bekçi ise hırsızı yakalayacağına arabasını iterek yardımcı oluyor. Bir an önce bu kişinin yakalanmasını istiyorum.