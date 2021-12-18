Video Yaşam Gaziantep’te kimlik göstermeyen hasta yakınları sağlıkçıları darp etti
Gaziantep’te kimlik göstermeyen hasta yakınları sağlıkçıları darp etti

Gaziantep’te kimlik göstermeyen hasta yakınları sağlıkçıları darp etti

18.12.2021 | 15:36

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Gaziantep’te gece acilen getirilen çocuğun muayenesi kendisinin ve ailesinin kimlik belgeleri olmadığı için gecikince akrabaları sağlık görevlilerine saldırdı.

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