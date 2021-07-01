Video Yaşam Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı

Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı

Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı
01.07.2021 | 07:55

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı 00:31
Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı 01.07.2021 | 07:55
İzmir'de silahlı dehşet! Karısı ile ilişkisi olan adamı tabancayla vurup sosyal medyadan paylaştı! 00:25
İzmir'de silahlı dehşet! Karısı ile ilişkisi olan adamı tabancayla vurup sosyal medyadan paylaştı! 01.07.2021 | 07:51
Müteahhidin istinat duvarını kasten yıktırdığını iddia eden bir ev sahibi: Müteahhit binanın dibine mahsustan girdi | Video 02:49
Müteahhidin istinat duvarını kasten yıktırdığını iddia eden bir ev sahibi: Müteahhit binanın dibine mahsustan girdi | Video 01.07.2021 | 00:24
Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor | Video 01:51
Elazığ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor | Video 01.07.2021 | 00:17
Minik Mina 'Heimlich' manevrası ile kurtarıldı! O anlar kamerada... | Video 03:14
Minik Mina 'Heimlich' manevrası ile kurtarıldı! O anlar kamerada... | Video 30.06.2021 | 23:21
Büyükçekmece'de köpekten korkunca kendisini yola atan kişiye kamyon çarptı | Video 00:44
Büyükçekmece'de köpekten korkunca kendisini yola atan kişiye kamyon çarptı | Video 30.06.2021 | 23:05
Minik Berkay’ı hastanelik olmuştu! 10 bin lira ceza yediler | Video 00:25
Minik Berkay’ı hastanelik olmuştu! 10 bin lira ceza yediler | Video 30.06.2021 | 22:41
Kocaeli'de otomobil ile minibüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var | Video 04:48
Kocaeli'de otomobil ile minibüs çarpıştı! Çok sayıda yaralı var | Video 30.06.2021 | 21:55
Son dakika: Ankara'da bir binada toprak kayması meydana geldi! Doğal gaz ekipleri sızıntı olan bölgeye müdahale ediyor | Video 00:08
Son dakika: Ankara'da bir binada toprak kayması meydana geldi! Doğal gaz ekipleri sızıntı olan bölgeye müdahale ediyor | Video 30.06.2021 | 22:05
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binada toprak kayması meydana geldi | Video 02:47
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binada toprak kayması meydana geldi | Video 30.06.2021 | 21:54
Seyir halindeki araç alev alev yandı | Video 00:19
Seyir halindeki araç alev alev yandı | Video 30.06.2021 | 20:12
Müge Anlı canlı yayınında flaş açıklamalar: Büyükşen çiftinin katili kim? | Video 04:15
Müge Anlı canlı yayınında flaş açıklamalar: Büyükşen çiftinin katili kim? | Video 30.06.2021 | 17:18
Antalya'da şüpheli ölüm! Pansiyon odasında cansız bedeni bulundu | Video 02:35
Antalya'da şüpheli ölüm! Pansiyon odasında cansız bedeni bulundu | Video 30.06.2021 | 17:07
Kafedeki dehşet anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 00:33
Kafedeki dehşet anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 30.06.2021 | 17:07
SON DAKİKA: Sakarya'da kadında şiddet dehşetinden tepki çeken görüntüler! Boşanmak isteyen kadına şok saldırı 03:58
SON DAKİKA: Sakarya'da kadında şiddet dehşetinden tepki çeken görüntüler! Boşanmak isteyen kadına şok saldırı 30.06.2021 | 16:47
Meme kanserine yakalandığını duyuran Şarkıcı Şimal'den flaş sosyal medya paylaşımı! Güzel haberi böyle verdi... 01:29
Meme kanserine yakalandığını duyuran Şarkıcı Şimal'den flaş sosyal medya paylaşımı! Güzel haberi böyle verdi... 30.06.2021 | 16:36
Eyüpsultan’da beton mikserinin devrilme anı kamerada | Video 02:35
Eyüpsultan’da beton mikserinin devrilme anı kamerada | Video 30.06.2021 | 16:23
İETT otobüsünde yılan paniği | Video 00:14
İETT otobüsünde yılan paniği | Video 30.06.2021 | 16:06
SON DAKİKA: İstanbul'da İETT otobüsünde yılan paniği! Korku dolu anlar kamerada... 00:14
SON DAKİKA: İstanbul'da İETT otobüsünde yılan paniği! Korku dolu anlar kamerada... 30.06.2021 | 15:42
Yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kıza otomobil çarptı: Kaza anı kamerada | Video 01:56
Yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kıza otomobil çarptı: Kaza anı kamerada | Video 30.06.2021 | 15:30

Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hem yangına müdahale ederken hem de çok sayıda hastayı ambulanslarla tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Merkez Şahinbey ilçesi Tepebaşı Mahallesinde bulunan özel hastanenin kardiyoloji bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başladı.

Bu arada hastanede tedavi gören ve dumandan etkilenen bazı hastalar ise hastanenin çatısına uzatılan yangın merdiveniyle kurtarıldı.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 45 hastanın çevredeki başka hastanelere nakledildiği öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA