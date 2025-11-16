Video Yaşam Gaziantep'te şok görüntüler! 3 şahıs pompalı tüfekle rastgele ateş açtı | Video
Gaziantep'te şok görüntüler! 3 şahıs pompalı tüfekle rastgele ateş açtı | Video

16.11.2025 | 14:25

Gaziantep'te 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen 3 şahıs, ellerindeki pompalı tüfekle rastgele sağa sola ateş etti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çalışma yapan emniyet, 3 şahsı gözaltına aldı.

Gaziantep'te 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen 3 şahsın, ellerindeki pompalı tüfekle rastgele sağa sola ateş etme anları şok etti. Görüntülerde, şüpheli şahısların pompalı tüfekle çevredeki binalara aldırış etmeden ateş etmesi ise dikkat çekti. Şoke eden görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETME ANLARI GÖRÜNTÜLERE YANSIYAN 3 ŞAHIS YAKALANDI
Yapılan çalışmaların ardından pompalı tüfekle ateş etme anları görüntülere yansıyan 3 şahıs yakalandı. Konu ile ilgili Gaziantep Valiliği'nden 'gereği yapıldı' başlığıyla yayımlanan açıklamada ise, "15.11.2025 günü sosyal medyada görülen pompalı tüfek teşhiri ve havaya ateş edilmesi görüntüleri ihbar olarak değerlendirilmiş, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Çocuk Şube ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, olayla bağlantılı 3 şahıs tespit edilerek, olayda kullanılan tüfek ile birlikte yakalanmıştır. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

