Video Yaşam Gaziantep’te tefecilik operasyonu: 10 kişi gözaltında
Gaziantep’te tefecilik operasyonu: 10 kişi gözaltında

Gaziantep’te tefecilik operasyonu: 10 kişi gözaltında

07.12.2021 | 16:35

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Gaziantep’te polisin düzenlediği yasadışı bahis ve pos tefeciliği operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

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