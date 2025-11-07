Gaziantep'te usulsüz satış ve dağıtımı yapılan 30 bin ilaç ele geçirildi: 3 gözaltı | Video
07.11.2025 | 09:15
Gaziantep'te usulsüz satışı ve dağıtımı yapıldığı tespit edilen 30 bin 572 adet tıbbi ilaç ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
