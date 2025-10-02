Video Yaşam Gaziosmanpaşa sokak ortasında cinayet işleyen şüpheli kamerada | Video
Gaziosmanpaşa sokak ortasında cinayet işleyen şüpheli kamerada | Video

Gaziosmanpaşa sokak ortasında cinayet işleyen şüpheli kamerada | Video

02.10.2025 | 11:30

Gaziosmanpaşa'da sokakta yürürken tartıştığı Celil Arslan'ı (51) bıçaklayarak öldüren Yunus Emre S. (19) polis tarafından yakalandı. Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden şüpheli, Celil Arslan'ın, annesine mesaj attığını ve tartışmanın bu nedenle yaşandığını iddia etti. Şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziosmanpaşa, Karadeniz Mahallesi'nde 30 Eylül Salı günü saat 02.50 sıralarında bir arkadaşı ile yolda yürüyen Celil Arslan, karşılaştığı bir kişi ile tartışmaya başladı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre bu kişi bir anda elindeki bıçakla Celil Arslan'ını bıçakladı. Kanlar içinde yere düşen Celil Arslan hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelinin, Celil Arslan'ı olay öncesinde bir süre takip ettiği belirlendi. Elde edilen güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin önce eşkâli ardından kimliği tespit edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri Gaziosmanpaşa'da bir evde saklandığı belirlenen saldırgan Yunus Emre S.'yi gözaltına aldı. Yakalandığında suçunu itiraf eden şüpheli olayda kullandığı bıçağı evin mutfak bölümünde sakladığını söyledi. Yapılan aramada olayda kullanılan bıçakta ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde cinayeti itiraf eden şüpheli, Celil Arslan'ın, annesine mesaj attığını bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını iddia etti. Şüphelinin olay sırasında kendisini kaybettiğini ne yaptığını tam olarak hatırlamadığını anlattığı belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Yunus Emre S., çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziosmanpaşa sokak ortasında cinayet işleyen şüpheli kamerada | Video 00:51
Gaziosmanpaşa sokak ortasında cinayet işleyen şüpheli kamerada | Video 02.10.2025 | 11:30
Bolu’da feci kaza kamerada! Hastaneye giden yaşlı çift kazada yaralandı | Video 05:13
Bolu'da feci kaza kamerada! Hastaneye giden yaşlı çift kazada yaralandı | Video 02.10.2025 | 11:00
Kız meselesi sebebiyle darp ettikleri gencin çenesini böyle kırdılar: 4 şüpheli adliyede | Video 00:24
Kız meselesi sebebiyle darp ettikleri gencin çenesini böyle kırdılar: 4 şüpheli adliyede | Video 02.10.2025 | 10:49
Akyaka’da restoran yangını paniğe neden oldu | Video 00:26
Akyaka'da restoran yangını paniğe neden oldu | Video 02.10.2025 | 10:38
Kaçan şahsı tutmaya çalışan kadın yumruk yedi | Video 02:15
Kaçan şahsı tutmaya çalışan kadın yumruk yedi | Video 02.10.2025 | 10:37
Mahmutbey metrosunda yangın paniği: İstasyon kapatıldı, yolcular tahliye edildi | Video 02:02
Mahmutbey metrosunda yangın paniği: İstasyon kapatıldı, yolcular tahliye edildi | Video 02.10.2025 | 10:12
Tekirdağ’da içme suyu borusu patladı, tonlarca şu boşa aktı | Video 02:18
Tekirdağ'da içme suyu borusu patladı, tonlarca şu boşa aktı | Video 02.10.2025 | 10:12
Kaçan şahsı tutmaya çalışan kadın yumruk yedi! O anlar kamerada | Video 02:15
Kaçan şahsı tutmaya çalışan kadın yumruk yedi! O anlar kamerada | Video 02.10.2025 | 10:11
Beylikdüzü’nde yol verme kavgası kamerada | Video 01:38
Beylikdüzü’nde yol verme kavgası kamerada | Video 02.10.2025 | 09:38
Samsun’da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:22
Samsun’da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.10.2025 | 09:26
63 yaşındaki kadının pompalı tüfekle öldürüldüğü komşu kavgasına 5 tutuklama | Video 00:31
63 yaşındaki kadının pompalı tüfekle öldürüldüğü komşu kavgasına 5 tutuklama | Video 02.10.2025 | 09:10
İsrail’in Sumud Filosu’a müdahalesinin ardından ABD Konsolosluğu önünde protesto edildi | Video 04:15
İsrail'in Sumud Filosu’a müdahalesinin ardından ABD Konsolosluğu önünde protesto edildi | Video 02.10.2025 | 08:48
Van’da 4 kilo 311 gram skunk maddesi ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi | Video 00:35
Van’da 4 kilo 311 gram skunk maddesi ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi | Video 01.10.2025 | 16:17
Adana’da husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:59
Adana’da husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı | Video 01.10.2025 | 15:58
Kocası o anlara şahit olmuş! Bir çocuk annesini hayattan koparan asansör kazasında yaşanan panik kamerada | Video 02:31
Kocası o anlara şahit olmuş! Bir çocuk annesini hayattan koparan asansör kazasında yaşanan panik kamerada | Video 01.10.2025 | 14:57
13 yaşındaki kız çocuğuna işkence gibi darp: Kafamı duvara vurdular | Video 02:09
13 yaşındaki kız çocuğuna işkence gibi darp: "Kafamı duvara vurdular" | Video 01.10.2025 | 14:57
Arnavutköy’deki esrarengiz cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı | Video 04:51
Arnavutköy’deki esrarengiz cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı | Video 01.10.2025 | 14:35
Seri hırsız keşif yaparken ve eve tırmanırken kameraya yakalandı: 70 bin liralık eşya ele geçirildi | Video 02:01
Seri hırsız keşif yaparken ve eve tırmanırken kameraya yakalandı: 70 bin liralık eşya ele geçirildi | Video 01.10.2025 | 14:25
İzmir’de kan donduran iddia! Anne, bebeğini köprünün altına gömdü | Video 02:21
İzmir’de kan donduran iddia! Anne, bebeğini köprünün altına gömdü | Video 01.10.2025 | 14:11
Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı | Video 02:14
Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı | Video 01.10.2025 | 14:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY