Video Yaşam Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma: 1 ölü | Video
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma: 1 ölü | Video

Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma: 1 ölü | Video

17.10.2023 | 08:57

Gaziosmanpaşa'da bulunan bir eğlence mekanı önüne gelen bir otomobilden mekana ateş açıldı. Eğlence mekanında bulunan bir şahsın da pompalı tüfekle karışlık vermesi üzerine olay büyüdü. Çatışma sonucu yaralanan Ekrem G. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay saat 01.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şehit Mustafa Yeşil Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanına ateş açıldı. Mekanın önüne gelen bir otomobilden, henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş edildi. İddiaya göre eğlence mekanındaki bir şahıs da otomobilden ateş açan saldırganlara pompalı tüfekle karşılık verdi. Karşılıklı çatışmaya dönen olayda 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, şüpheliler tarafından açılan ateş sonucu yaralanan şahsı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Ekrem G. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Pompalı tüfekle ateş açan kişi ise olay yerine gelen çarşı ve mahalle bekçileri tarafından gözaltına alındı.

Çatışmanın yaşandığı noktada Olay Yeri İnceleme Ekipleri tarafından kapsamlı bir çalışma yapıldı.

Vatandaşlardan olay hakkında bilgi edinen polis ekipleri, otomobilden ateş edip kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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