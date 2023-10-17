Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma: 1 ölü | Video
Gaziosmanpaşa'da bulunan bir eğlence mekanı önüne gelen bir otomobilden mekana ateş açıldı. Eğlence mekanında bulunan bir şahsın da pompalı tüfekle karışlık vermesi üzerine olay büyüdü. Çatışma sonucu yaralanan Ekrem G. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Çatışmanın yaşandığı noktada Olay Yeri İnceleme Ekipleri tarafından kapsamlı bir çalışma yapıldı.
Vatandaşlardan olay hakkında bilgi edinen polis ekipleri, otomobilden ateş edip kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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