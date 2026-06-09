Genç kadını sokak ortasında defalarca bıçakladı! Platonik aşk dehşeti kamerada | Video

09 Haziran 2026 11:07

Adana'da bir kişi, platonik aşık olduğu iddia edilen genç kadını sokak ortasında bıçakladı. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.