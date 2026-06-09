Genç kadını sokak ortasında defalarca bıçakladı! Platonik aşk dehşeti kamerada | Video
09 Haziran 2026 11:07
Adana'da bir kişi, platonik aşık olduğu iddia edilen genç kadını sokak ortasında bıçakladı. Dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Nursel S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayın ardından çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli Ramazan S.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Öte yandan, saldırı anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin genç kadına yaklaşarak bıçakla saldırdığı, çevrede bulunan vatandaşların ise panik yaşayarak uzaklaştığı görüldü.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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