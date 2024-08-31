Giresun'da hafriyat kamyonun kadına çarpma anı kamerada! 31.08.2024 | 08:42 Giresun'da yolun karşısına geçmek isterken hafriyat kamyonunun çarptığı Gülşen Oksal (61), ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 14.00 sıralarında Giresun- Dereli karayolunun Barça köyü mevkisinde meydana geldi. Y.K. yönetimindeki 61 K 14563 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülşen Oksal'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Oksal, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.