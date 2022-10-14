Giresun’da ilginç olay: Birdenbire kendini otomobilin önüne attı! Kimse yaptığına bir anlam veremedi | Video
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Giresun’un Gazi Caddesi yaya geçidinde kimsenin anlam veremediği bir olay yaşandı. İsminin Fevzi D. olduğu öğrenilen bir kişi, trafikte kendisini bir aracın önüne attıktan sonra sırt üstü yere yığıldı. Ambulans çağrılınca da 'hiçbir şeyim yok' diyerek gitti.
Yaşanan o anları görenler ise Fevzi D.'nin yaptığına bir anlam veremedi.