Giresun’daki kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında | Video
Giresun’un Bulancak ilçesinde yaşanan kuyumcu soygunu güvenlik kameralarına yansırken, kuyumcu dükkanı çalışanı Abdullah Bay yaşadıkları soygun anlarını anlattı.
Öte yandan çalınan altınların yaklaşık 10-12 milyon lira değerinde olduğu öğrenilirken, kaçan soyguncuların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.
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