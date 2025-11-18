Göçmen kaçakçılarına operasyon: 47 tutuklama | Video 18.11.2025 | 09:08 Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde göçmen kaçakçılarına ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 47 kişi tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik son 2 hafta içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda, 2 bin 386 düzensiz göçmen ve 69 organizatör yakalandı. Yapılan operasyonlarda yakalanan organizatörlerden; 47'si tutuklandı, 22'si hakkında adli kontrol kararı verildi.Operasyonlarda ayrıca; 89 araç ve 6 bot ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.