Video Yaşam Göçmen kaçakçılarına operasyon! Hem tutuklandılar hem ceza yediler… | Video
Göçmen kaçakçılarına operasyon! Hem tutuklandılar hem ceza yediler… | Video

Göçmen kaçakçılarına operasyon! Hem tutuklandılar hem ceza yediler… | Video

26.06.2023 | 13:54

İstanbul’da 18 düzensiz kaçak göçmenle yakalanan iki göçmen kaçakçısına 103 bin 320 lira ceza kesildi. İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanan kaçak göçmenler sınır dışı edildi. İki “Göçmen Kaçakçısı” ise tutuklandı.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; kaçak göçmenlerin İstanbul'dan sınır illerine sevkinin sağlandığı iki aracı tespit etti. Araçlar Esenyurt İlçesi Hadımköy Gişeler Mevkisi'nde durduruldu. Yapılan kontrollerde iki araç içerisinde toplam 18 düzensiz kaçak göçmen bulundu. Araç şoförleri C.B. ve M.K. gözaltına alındı. Şoförlerle 5'er bin lira karşılığında anlaştıkları ve Yunanistan'a girmek üzere ödeme yaptıkları tespit edilen düzensiz kaçak göçmenler sınır dışı edildi. "Göçmen Kaçakçılığı" yaptıkları tespit edilen araç şoförlerine toplamda 103 bin 320 lira idari para cezası kesildi ve iki araç şoförü de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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