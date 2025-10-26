Gönen'de park halindeki 8 araca tır çarptı! O anlar kamerada | Video
26.10.2025 | 13:41
Balıkesir'in Gönen ilçesinde Devlet Hastanesi çevre yolunda meydana gelen kazada, park halindeki 8 araç tırın çarpması sonucu hasar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi Devlet Hastanesi çevre yolunda seyir halinde olan 10 AJN 674 plakalı tır, sürücüsü Y.A. (29) idaresinde kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 4 otomobil ve 4 traktöre çarptı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından sürücü Y.A. kendi imkanlarıyla Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek bilgi verdi. Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olmadığı tespit edildi.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
