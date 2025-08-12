Video Yaşam Gümrükler Muhafaza ekipleri, 986 milyon lira değerinde yaklaşık 1.5 ton uyuşturucu yakaladı | Video
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, son 1 haftada 4 ayrı operasyon ile 986 milyon lira değerinde yaklaşık 1.5 ton uyuşturucu maddeyi ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında; Kapıkule, Esendere ve Mersin Limanı Gümrük Kapılarında gerçekleştirilen 4 farklı operasyon düzenlendi. İlgili operasyonlarda, son 1 haftada toplam değeri 986 milyon 603 bin lira olan, 1 ton 375 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne Kapıkule'de 422 milyon 133 bin 420 lira değerinde 692 kilogram esrar, Hakkari'nin Esendere ilçesinde ise 139 milyon 750 bin lira değerinde 65 kilogram eroin ve ilçenin farklı bir yerindeki operasyonda 66 milyon 650 bin lira değerinde 31 kilogram eroin ele geçirildi. Aynı zamanda Mersin'deki operasyonda 358 milyon 70 bin lir değerinde 587 kilogram esrar yakaladı.

"OPERASYONLAR UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARININ KORKULU RÜYASI OLMAYA DEVAM EDİYOR"
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Edirne, Esendere ve Mersin Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü, sorumluların yakalanarak gözaltına alındığı başarılı operasyonlar; gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan, insanımızı bağımlılık batağına sürüklemeye çalışan uyuşturucu kaçakçılarının korkulu rüyası olmaya devam ediyor."
Olaylarla ilgili soruşturmalar Edirne, Yüksekova ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde sürüyor.

