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Güngören'de balkondan düşen kadın yaralandı | Video

Güngören'de balkondan düşen kadın yaralandı | Video

12.04.2023 | 09:31

GÜNGÖREN'de 23 yaşındaki Aliye H. 3. kattaki evlerinin balkonundan toprak zemine düştü. Hastaneye kaldırılan Aliye H.'nin vucüdunda kırıklar olduğu öğrenildi.

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Olay, Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iftar sonrası balkona çıkan 23 yaşındaki Aliye H. henüz belirlenemeyen bir nedele 3. kattaki balkondan dengesini kaybederek toprak zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan genç kadının vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Aliye H.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Görgü tanığı Şinasi İlhanlı, "Burada oturuyorduk. Yukarıdan bir ses geldi. Birinin düştüğünü anladık. Arkadaşla birlikte oraya doğru gittik. Çimler vardı, yanında da demirler vardı. Allah'tan demirlere çarpmadan toprak zemine düştü. Ailesi geldi. Sonra ambulans geldi, hastaneye kaldırıldı. Ambulansa kaldırılırken baygındı" ifadesini kullandı. Mahalle sakini Abdurrahim İlhanlı ise, "Yer ıslaktı. Tam demirlerin üzerine düşmedi. Toprak zeminin üzerine düştü." diye konuştu.

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