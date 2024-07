Günlük kiralık dairede öldürülen Murat Arpapay cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı | Video 06.07.2024 | 12:50 Bahçelievler'de günlük kiralık dairede öldürülen ve cesedi apartman boşluğuna atılan Murat Arpapay cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede korkunç cinayeti anlatan sanık Muhterem Perçikli, diğer sanıklar tarafından Murat Arpapay ile tanıştırıldığını ve günlük kiralık daireye gittiklerini söyleyerek “Fatih ve Doğan burada Murat'a saldırdı. Doğan, bir beze döktüğü eter ile Murat'ın ağzını kapattı. Murat buna direndiği için Fatih ve Doğan tarafından darp edildi. Ellerini arkadan plastik kelepçe ile bağladılar. Fatih'in elinde şırınga gördüm. Murat'a enjekte etmeye çalıştı” dedi. İddianamede, 3'ü firari 5 sanık hakkında toplamda 36 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bahçelievler'de günlük kiralık dairede öldürülen ve cesedi apartman boşluğuna atılan Murat Arpapay cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 27 Temmuz 2023 günü Bahçelievler'de meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede olay günü merdiven boşluğunda bir şahsın ölü olarak bulunduğuna ilişkin bilgi verilmesi üzerine soruşturmaya başlandığı kaydedildi.Merdiven boşluğunda bulunan şahsın Murat Arpapay olduğunun sonradan tespit edildiğinin belirtildiği iddianamede, yapılan otopsi çalışmasında Arpapay'ın ellerinin bileklerinden bağlanmış halde kafa ve sırt kısmında darp izlerinin olduğu aktarıldı. Olaya ilişkin incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde Arpapay'ın 26 Temmuz günü yanında bir kadın ile binaya giriş kaydının olduğu, kadının aynı gün binadan çıkış yaptığı ancak daha sonra şüpheli 3 şahsın binaya giriş yaptığı tespit edildi. Murat Arpapay ile binaya giren kadının Muhterem Perçikli olduğu da iddianamede açıklandı.Olaya ilişkin ifadesinin yer aldığı iddianamede, sanık Muhterem Perçikli "Ölen şahsı tanımıyorum. Olay tarihinden yaklaşık 1 hafta kadar önce Serpil Demir beni Şirinevler'de bir kafeye götürdü. Burada Azad, Fatih ve Doğan isimli şahıslarla tanıştırdı. Azad beni zengin, orta yaşlarda bir erkek ile tanıştırmak istediğini söyledi. Bu şahısla internet üzerinden tanıştıklarını ve kendisini kadın olarak tanıttığını anlattı. Birkaç gün sonra Murat ile kafede buluştuk. Azad, Doğan ve Fatih de aynı kafede bizi izliyordu. Bir şeyler içtikten sonra Murat evine gitti. 26 Temmuz günü Serpil ve Azad'ın daha önceden kiraladıkları günübirlik daireye gittik. Murat aparta geldiğinde Serpil, Doğan ve Fatih evdeydi, Azad yoktu. Fatih ve Doğan Murat'a saldırdı. Doğan, bir beze döktüğü eter ile Murat'ın ağzını kapattı. Murat buna direndiği için Fatih ve Doğan tarafından darp edildi. Ellerini arkadan plastik kelepçe ile bağladılar. Fatih'in elinde şırınga gördüm. Murat'a enjekte etmeye çalıştı. Ben ve Serpil korkarak diğer odaya geçtik. Bir müddet sonra odadan çıktığımızda Murat hareketsiz yatar haldeydi. Fatih ve Doğan 'eğer birine bir şey anlatırsan sonun böyle olur' dedi. Israrla telefon geldiği için oradan çıkarak işe gittim. İşten sonra arkadaşım Serpil ile buluştum. Serpil bana adamın öldüğünü cesedi ise bir üst kat merdivenlerine bıraktıklarını, Fatih ve Doğan'ın Kıbrıs'a kaçtıklarını ve evde bulundukları esnada Azad'ın maktulün evindeki yüklü parayı bulmak için gittiğini söyledi" dedi.Azad'ın evde para bulamadığını da söyleyen Perçikli "Birkaç gün sonra Azad, Serpil ile beni Pendik'e götürdü. Burada, eğer polis yakalarsa şahısla internetten tanıştığımı, Şirinevler'de buluştuğumu ancak şahıstan ayrılıp eve giderken şahsın beni eve kadar takip ettiğini ve eve girerek kapıyı kapattığımı söylememi istedi. Avukat tutacağını söyledi ve birine anlatırsam öldürmekle tehdit etti" ifadelerini kullandı.Sanık Serpil Demir ise alınan savunmasında "26 Temmuz günü kiraladığımız günlük kiralık daireye gittik. Daha sonra Fatih, Doğan ve Azad geldi. Tatil için Kıbrıs'a gideceklerini, veda etmeye geldiklerini söylediler. Eve başka giren ya da çıkan kimse olmadı. Saat 20.00 sıralarında Muhterem işe gitmek için evden çıktı. Ben de Fatih ve Doğan ile birlikte saat 04.30 sıralarında evden ayrıldım. Murat Arpapay'ın nerede nasıl öldürüldüğünü görmedim. Konuyla alakam yok" dedi.İddianamede şüpheli Fatih Erginoğlu ve Doğan Sarıyıldız'ın 27 Temmuz günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giriş yaptıklarının tespit edildiği ve haklarında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. Bir diğer sanık Azad lakaplı Ersen Başak'ın ise Gürcistan'a gittiği ve hakkında kırmızı bültenle arama emri düzenlendiği de iddianamede anlatıldı.İddianamede tüm sanıkların Azad lakaplı Ersen Başak'ın talimatıyla öncesinde anlaşarak maktulü olayın gerçekleştiği daireye getirip zor kullanarak etkisiz hale getirip evini soymak için birlikte hareket ettikleri ve maktulün ölümüne sebebiyet verdikleri kaydedildi.Hazırlanan iddianame kapsamında Doğan Sarıyıldız, Ersen Başak, Fatih Erginoğlu, Muhterem Perçikli ve Serpil Demir'in 'birden fazla kişi ile konutta yağmaya teşebbüs' suçundan 2 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Sanıkların 'olası kastla öldürme' suçundan ise 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.Mahkeme tarafından kabul edilen iddianame kapsamında sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.Öte yandan cinayetten birkaç gün sonra Muhterem Perçikli'nin "Ben de istemezdim bu kadar kötü olmayı. Ama insan kırıldığı zaman kaybedecek bir şeyi kalmıyor ve kaybedecek bir şeyi olmayan kadın her şeyi yapabilir" açıklamasıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştığı da ortaya çıktı.Hazırlanan iddianameye ilişkin değerlendirmede bulunan maktulün annesi Şefika Arpapay'ın avukatlarından Burak Mert Aktaş "Maktul Murat Arpapay sanıklar tarafından boğularak öldürülmüştür. Bu durumda suçta yer alan kast türünün olası kast yerine doğrudan kast olduğunu kanaatindeyiz. Sanıkların hepsinin fikir ve eylem birliği içerisinde bu suçu işledikleri, maktulün ölümünün adeta bir tasarlama sürecinin neticesi olarak gerçekleştiği dosya kapsamından açıktır. 3 adet sanık hala firari konumda yurtdışında bulunmaktadır. Firari sanıkların bir an önce yakalanarak yüce Türk adaletine teslim edilmesi için yapılan çalışmaların ivedilikle olumlu sonuçlanmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.Avukat Can Akşahin ise "Planlı bir şekilde işkence çektirerek kasten öldürme eyleminin olduğu ortadadır. Mahkeme tarafından yürütülecek yargılamada sanıkların kasten adam öldürme suçundan cezalandırılmaları doğrultusunda tarafımızca gayret gösterilecektir" açıklamasında bulundu.