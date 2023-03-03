Video Yaşam Güzeldere mendereslerinin kar manzarası böyle görüntülendi | Video
Güzeldere mendereslerinin kar manzarası böyle görüntülendi | Video

Güzeldere mendereslerinin kar manzarası böyle görüntülendi | Video

03.03.2023 | 08:54

Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri yolu üzerinde bulunan Güzeldere menderesleri kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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