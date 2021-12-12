Hafta sonu tatilini fırsat bilen turistler Palandöken'e akın etti | Video

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Palandöken Kayak Merkezinde hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, kayağın keyfini çıkarttı.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de hafta sonu yoğunluk yaşanıyor. Dünyaca ünlü Palandöken ile Konaklı kayak merkezlerini bünyesinde barındıran Erzurum, kış aylarında kayak severlerin vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor.
Henüz resmi sezon açılışı yapılmayan Palandöken'de kar kalınlığı 58 santimetreye ulaştı. Palandöken özellikle hafta sonları çok sayıda kayak severe ev sahipliği yapıyor.
55 kilometre uzunluğa sahip kayak pistini deneyimlemek isteyen profesyonel kayakçıların yanı sıra, beyaz örtüyle ilk defa tanışan vatandaşlar da hafta sonu Palandöken'e akın etti.
Pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler, güneşli havada kayarak güzel vakit geçirmeye çalışıyor.