Video Yaşam Hakkari'de sağanak sonrası sel ve heyelan... Yollar kapandı!

Hakkari'de sağanak sonrası sel ve heyelan... Yollar kapandı!

Hakkari'de sağanak sonrası sel ve heyelan... Yollar kapandı!
24.03.2021 | 10:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara'da AVM’den çaldığı elbiseleri internette satan kadın kamerada | Video 01:57
Ankara'da AVM’den çaldığı elbiseleri internette satan kadın kamerada | Video 24.03.2021 | 13:30
Kevser Suresi dinle! Kevser suresi Arapça Tecvidli Dinle Türkçe anlamı oku 00:22
Kevser Suresi dinle! Kevser suresi Arapça (Tecvidli) Dinle Türkçe anlamı oku 24.03.2021 | 13:21
Bingöl'de sel... Evler su altında kaldı! 01:53
Bingöl'de sel... Evler su altında kaldı! 24.03.2021 | 12:50
Adana'da 1.5 yaşındaki İbrahim'in otomobilin altında kalıp sürüklediği anlar kamerada | Video 03:28
Adana'da 1.5 yaşındaki İbrahim'in otomobilin altında kalıp sürüklediği anlar kamerada | Video 24.03.2021 | 12:56
Hakkari'de sağanak sonrası sel ve heyelan... Yollar kapandı! 01:30
Hakkari'de sağanak sonrası sel ve heyelan... Yollar kapandı! 24.03.2021 | 10:06
Adana'da ATM'de işlem yapan kişiyi darp edip hesabından 7 bin TL çeken gaspçılar kamerada | Video 01:32
Adana'da ATM'de işlem yapan kişiyi darp edip hesabından 7 bin TL çeken gaspçılar kamerada | Video 24.03.2021 | 11:24
Kütahya'da köpeklerle oynayan 3 çocuğa tırmıkla saldıran hemşire tutuklandı 06:11
Kütahya'da köpeklerle oynayan 3 çocuğa tırmıkla saldıran hemşire tutuklandı 24.03.2021 | 11:23
Afyonkarahisar'da servis midibüsü devrildi:10 yaralı | Video 00:40
Afyonkarahisar'da servis midibüsü devrildi:10 yaralı | Video 24.03.2021 | 11:25
Müge Anlı'dan 15 yaşındaki kızı kaçıran 32 yaşındaki Halil Buluş'a 'Brad Pitt' tepkisi! | Video 12:21
Müge Anlı'dan 15 yaşındaki kızı kaçıran 32 yaşındaki Halil Buluş'a 'Brad Pitt' tepkisi! | Video 24.03.2021 | 11:54
Vatandaşlardan İBB'ye 'tuzlama' tepkisi | Video 02:34
Vatandaşlardan İBB'ye 'tuzlama' tepkisi | Video 24.03.2021 | 11:21
İstanbul Fatih'teki çöp poşetli kavga kamerada | Video 00:30
İstanbul Fatih'teki çöp poşetli kavga kamerada | Video 24.03.2021 | 10:51
Sokak ortasında çöp poşetli kavga kamerada | Video 00:29
Sokak ortasında "çöp poşetli" kavga kamerada | Video 24.03.2021 | 11:21
Babamı arayacağım diye telefonu alıp kayıplara karıştı | Video 01:44
"Babamı arayacağım" diye telefonu alıp kayıplara karıştı | Video 24.03.2021 | 11:07
İstanbul Sultangazi'deki bıçaklı dehşet kamerada! 8 kişi aynı anda böyle saldırdı... | Video 03:10
İstanbul Sultangazi'deki bıçaklı dehşet kamerada! 8 kişi aynı anda böyle saldırdı... | Video 24.03.2021 | 10:48
Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı Ferhan Tetik'in cesedinin cebinden çıkanları açıkladı | Video 16:26
Müge Anlı'da son dakika! Müge Anlı Ferhan Tetik'in cesedinin cebinden çıkanları açıkladı | Video 24.03.2021 | 11:06
Çocuklarıyla tartıştığı için babalarına böyle kurşun yağdırmış | Video 03:01
Çocuklarıyla tartıştığı için babalarına böyle kurşun yağdırmış | Video 24.03.2021 | 10:47
Sosyal medya hesabından tehdit edildiğini böyle duyurdu: Yalvarıyorum kurtarın, artık evimizi basıyorlar | Video 00:59
Sosyal medya hesabından tehdit edildiğini böyle duyurdu: "Yalvarıyorum kurtarın, artık evimizi basıyorlar" | Video 24.03.2021 | 10:47
Müge Anlı canlı yayın izle: 24 Mart 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı'dan esrarengiz Ferhan Tetik olayında acı duyuru | Video 07:38
Müge Anlı canlı yayın izle: 24 Mart 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı'dan esrarengiz Ferhan Tetik olayında acı duyuru | Video 24.03.2021 | 10:18
Baygın halde bulduğu şahini hayata döndürdü | Video 02:05
Baygın halde bulduğu şahini hayata döndürdü | Video 24.03.2021 | 10:20
Şişli’de kayan aracın refüje çarpması kamerada | Video 02:15
Şişli’de kayan aracın refüje çarpması kamerada | Video 24.03.2021 | 10:20

Hakkari Çukurca kara yolu, sağanak nedeniyle meydana gelen heyelan sonrası 4 saat ulaşıma kapalı kalırken, Şemdinli- Derecik ve Şemdinli- Aktütün yolları da selden kapandı. Yolların açılması için çalışma başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde dün akşam etkili olan sağanak, sabah saatlerine kadar aralıklarla sürdü. Kırsal bölgelerde sağanak, heyelana neden oldu. Hakkari- Çukurca kara yolundaki yamaçta kalan Oğul ile Çimenli köyü yakınlarında sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Toprak ve kaya parçaları, yolu ulaşıma kapattı. Hakkari'den Şırnak ve Çukurca yoluna gitmek isteyen sürücüler ise araçlarıyla yolda kaldı. Karayolları 114'üncü Şube Şefliği ekiplerinin 4 saatlik çalışmasının ardından Hakkari- Çukurca yolu, yeniden açıldı.


İran ve Irak'a sınırı olan Şemdinli ile Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde de sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede Şemdinli- Derecik ve Şemdinli- Aktütün yolları da sel nedeniyle kapandı. Bölgeye ekipler, iş makineleriyle sevk edilirken, yolların açılması için çalışma başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA