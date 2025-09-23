Halı sahada kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde görev yapan polis memuru Murat Kına'nın halı sahada futbol oynadığı esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği anlar kameraya yansıdı. Kınalı, meslektaşlarınca gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:12
03:19
00:50
SON DAKİKA: İstanbul Kadıköy'de iki metrobüs çarpıştı | Video 23.09.2025 | 08:54
04:29
Antalya'da toptancı halinde patlama anı kamerada | Video 22.09.2025 | 16:21
04:05
Kadıköy'de tokat attığı kadın bayıldı, çevredekilere bıçak çekti | Video 22.09.2025 | 16:04
00:09
Nişan eğlencesinde sandalyeler havada uçuştu: 6 yaralı | Video 22.09.2025 | 15:43
03:15
02:25
Mabel Matiz ifade vermek için adliyeye geldi | Video 22.09.2025 | 15:06
03:52
Yalova’da deniz suyu 5 metre çekildi | Video 22.09.2025 | 14:01
00:22
Okulun camlarını kırdılar, bahçesinde ateş yaktılar | Video 22.09.2025 | 14:01
00:18
ATM’den para çeken kadını gasp etmeye çalışan kişi gözaltına alındı | Video 22.09.2025 | 14:01
01:07
"Kamuda işe koyma" şebekesine operasyon | Video 22.09.2025 | 14:01
00:47
00:32
Kaçak elektrik çeken şahıs Dicle Elektrik ekiplerine saldırdı | Video 22.09.2025 | 14:00
00:24
16 yaşındaki kızın gizlice fotoğrafını çeken şüpheli darbedildi | Video 22.09.2025 | 11:11
01:23
Yabancı uyruklu şahıs arkadaşının kafasında sürahi kırdı | Video 22.09.2025 | 10:30
06:11
Fıtık sandığı ağrı, kalp krizinin habercisi çıktı! O anlar kamerada | Video 22.09.2025 | 10:30
00:35
Balıkesir Sındırgı'daki deprem kamerada | Video 22.09.2025 | 10:30
03:14