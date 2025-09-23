Video Yaşam Halı sahada kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video
23.09.2025 | 09:18

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde görev yapan polis memuru Murat Kına'nın halı sahada futbol oynadığı esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği anlar kameraya yansıdı. Kınalı, meslektaşlarınca gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli evli ve 2 çocuk babası 32 yaşındaki polis memuru Murat Kına, Yeni Mahallesi'ndeki bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken fenalaşarak yere yığıldı. Meslektaşları Kına'ya yardıma koşarken ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince İlk müdahalesi yapılarak Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Kına, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kına'nın halı sahada futbol oynadığı esnada yere yığıldığı anlarsa kameraya yansıdı. Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan törenle uğurlanan Kına'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Reyhanlı Asri Mezarlığı'na defnedildi. Kına'nın cenazesinde oğlunun, babası Kına'nın fotoğrafını öptüğü anlar yürekleri dağladı.
