Hatay'da 7 katlı binanın yıkımı esnasında meraklı vatandaşların paniği kamerada 01.10.2024 | 09:38 Hatay'da kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımı izlemek isteyen meraklı vatandaşların 7 katlı binanın yerle bir olmasıyla yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşanan Hatay'da mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkımları devam ediyor. Depremi diğer ilçelere oranla daha az kayıpla atlatan Payas ilçesinde bulunan Atatürk Caddesi üzerindeki 7 katlı binanın yıkımı kontrollü olarak gerçekleştirildi. İnsan yaşantısının yoğun olduğu bölgede vatandaşlar şeridin dışından yıkımı meraklı gözlerle izledi. Binanın kağıt gibi yerle bir olmasıyla ortaya çıkan toz bulutuysa vatandaşlarda paniğe neden oldu. Yaşanan panikse an be an kameraya yansıdı. Yıkım esnasında binanın karşısında bulunan TOFAŞ marka aracın sahibiyse yapılan uyarıları umursamayarak aracını bulunduğu yerden kaldırmazken araç yıkımı birkaç darbeyle atlattı. Yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.