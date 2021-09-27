Video Yaşam Hatay’da eksik gramajlı altın operasyonu: 206 çeyrek, 6 tam altın ele geçirildi | Video

Hatay’da eksik gramajlı altın operasyonu: 206 çeyrek, 6 tam altın ele geçirildi | Video

Hatay’da eksik gramajlı altın operasyonu: 206 çeyrek, 6 tam altın ele geçirildi | Video
27.09.2021 | 13:31

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan operasyonda gramajları düşürülmüş 206 çeyrek ile 6 tam altın ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince bir ihbar üzerine F.B. ile Ş.İ'nin iş yerinde arama yaptı. Aramada polis, gramajlarında eksiklik olduğunu tespit ettiği 206 çeyrek ile 6 tam altın ele geçirdi. İş yeri sahipleri F.B. ve Ş.İ. gözaltına alındı.

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