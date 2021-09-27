Hatay’da eksik gramajlı altın operasyonu: 206 çeyrek, 6 tam altın ele geçirildi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
07:48
01:04
04:53
Ankara'nın yanı başında yetişen Çin Hurması: "Hünnap" | Video 27.09.2021 | 12:35
02:19
İstanbul Havalimanı’nda peş peşe uyuşturucu operasyonları | Video 27.09.2021 | 12:43
03:18
Kahvaltıda kurşun yağdırmıştı, yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 27.09.2021 | 12:36
02:16
03:54
Usulsüz çakar kullanan sürücülere ceza yağdı | Video 27.09.2021 | 12:35
01:39
Aracın altında kalan 24 yaşındaki gencin feci ölümü kamerada | Video 27.09.2021 | 12:35
02:18
01:47
03:15
03:28
03:28
00:32
Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye rekor ceza | Video 27.09.2021 | 10:37
11:36
02:59
Mersin’de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu | Video 27.09.2021 | 10:25
03:02
Otomobillerin hurdaya döndüğü kaza kamerada | Video 27.09.2021 | 10:26
00:50
05:06
Mersin sahilleri müsilaj tehlikesi altında | Video 27.09.2021 | 10:07
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan operasyonda gramajları düşürülmüş 206 çeyrek ile 6 tam altın ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince bir ihbar üzerine F.B. ile Ş.İ'nin iş yerinde arama yaptı. Aramada polis, gramajlarında eksiklik olduğunu tespit ettiği 206 çeyrek ile 6 tam altın ele geçirdi. İş yeri sahipleri F.B. ve Ş.İ. gözaltına alındı.