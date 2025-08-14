Video Yaşam Hatay'da motosikletin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu! | Video
Hatay'da motosikletin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu! | Video

Hatay'da motosikletin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu! | Video

14.08.2025 | 09:26

Hatay'da karşıdan karşıya geçmek istediği esnada motosiklet çarpan yaya ve motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yayanın çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savruldukları anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 9 Ağustos tarihinde saat 17.30 sıralarında Arsuz ilçesi Akçalı Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İskenderun istikametinden Arsuz istikametine seyir halinde olan E.Y. idaresindeki 34 HBZ 809 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan V.Ş.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya metrelerce savrulurken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü E.Y., yolcu konumundaki E.K. ve yaya V.Ş. yaralandı. Yaralılardan sürücü ve yolcunun bilincinin açık olduğu, yayanın ise kapalı şekilde hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiler.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

