Hatay'da motosikletin otomobile ok gibi saplandığı kaza kamerada

27.11.2025 | 09:36

Kaza, Hatay'ın Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi Öğretmen Musa Kazım Arıkan Bulvarı'nda meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet, dönüş yapmak isteyen otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken çarpışma anı an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; motosiklet sürücüsünün dönüş yapmak isteyen otomobille çarpışarak savrulduğu görüldü. Öte yandan aynı cadde üzerinde ilerleyen saatlerde de 2 aracın çarpıştığı kaza yaşandı.

