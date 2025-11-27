Hatay'da motosikletin otomobile ok gibi saplandığı kaza kamerada
27.11.2025 | 09:36
Kaza, Hatay'ın Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi Öğretmen Musa Kazım Arıkan Bulvarı'nda meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet, dönüş yapmak isteyen otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken çarpışma anı an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; motosiklet sürücüsünün dönüş yapmak isteyen otomobille çarpışarak savrulduğu görüldü. Öte yandan aynı cadde üzerinde ilerleyen saatlerde de 2 aracın çarpıştığı kaza yaşandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
Hatay'da motosikletin otomobile ok gibi saplandığı kaza kamerada 27.11.2025 | 09:36
01:00
01:45
Bıçaklı saldırıya uğrayan kadını, esnaflar meyve kasalarıyla kurtardı... 27.11.2025 | 09:24
44:10
00:49
00:49
Sultangazi'de yanlış yola giren İETT otobüsü, trafiği tehlikeye attı | Video 26.11.2025 | 16:30
00:13
Çanakkale’de doğalgaz patlaması: 1 yaralı | Video 26.11.2025 | 15:49
04:57
Ankara'da yangında mahsur kalan ev sahibi hayatını kaybetti | Video 26.11.2025 | 15:46
05:07
Canan Karatay'ın eşi Ali Başak Karatay son yolculuğuna uğurlandı | Video 26.11.2025 | 14:49
02:38
00:39
01:39
Gümüşhane Üniversitesi'nden rehine operasyonu | Video 26.11.2025 | 13:58
00:45
Hopa açıklarında denizde roket motoru bulunduğu iddiası | Video 26.11.2025 | 13:58
00:24
Motosikletli sürücü ile yaya arasında nazik yol verme inatlaşması | Video 26.11.2025 | 13:57
01:12
06:44
Hector ve Mailo, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu | Video 26.11.2025 | 13:16
01:26
İzmir'de 15 milyon liralık kaçakçılık operasyonu: 7 tutuklama | Video 26.11.2025 | 12:51
01:28
Büyükçekmece'de 3 kişinin öldüğü cinayetlerin şüphelisi yakalandı | Video 26.11.2025 | 12:10
04:16
01:28
Hatay'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada | Video 26.11.2025 | 10:54