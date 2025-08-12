Video Yaşam Hatay'da orman yangını sürüyor! Alevlere müdahale 10. saatte devam ediyor | Video
12.08.2025 | 08:48

Hatay’da çıkan orman yangınına müdahale 10. saatte gece karanlığında devam ediyor.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Yayladağı ilçesi Arslanyazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı. Alevlere Hatay Valiliği koordinesinde; Orman Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, AFAD, destek illerin ekipleri, Yayladağı Belediyesi ile TAMP kapsamında görevli kurum ve kuruluşların personelleri ile müdahale devam ediyor. Olay yerinde alevlere müdahale eden 69 araç ve yaklaşık 200 personel bulunuyor. Öte yandan gündüz saatlerinde yangına 2 askeri helikopter müdahale etti. Ekiplerin 10. saatte müdahaleye devam ettiği yangında alevlerin günün ağarmasıyla kontrol altına alınması bekleniyor.
