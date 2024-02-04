Helikopter kazasında şehit olan polislerin kimlikleri belli oldu | Video
Gaziantep'te polis helikopterinin kaza kırıma uğrayarak düşmesinin ardından şehit olan 2 pilotun kimliği belli oldu.
Hatay Havalimanı'ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopter, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğradı.
HELİKOPTER KAZASINDA ŞEHİT OLAN PİLOTLARIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği helikopterde bulunan pilot emniyet amiri Cemil Gülen ile sözleşmeli pilot Levent Öztürk şehit olurken, 1 teknisyen ise yaralandı.
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