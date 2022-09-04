Video Yaşam HES barajında erkek cesedi bulundu | Video
HES barajında erkek cesedi bulundu | Video

HES barajında erkek cesedi bulundu | Video

04.09.2022 | 08:44

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan hidroelektrik santrali (HES) barajında erkek cesedi bulundu.

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Edinilen bilgiye göre; Tepekışla Hidroelektrik Santrali barajında balıkçılar su içinde bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkartılan ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Erbaa Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Cesedin üzerinden çıkan kıyafetlerde yapılan incelemede 31 Ağustos'ta ailesi tarafından kayıp olarak başvurusu yapılan İ. K.'ya (72) ait avcılık belgesi çıktığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili incelme başlattı.

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