Hırsızlık için girdiği evdeki kadını bıçaklayan zanlı tutuklandı | Video 04.09.2025 | 10:53 Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde hırsızlık amacıyla girdiği evde karşılaştığı kadını çocuklarının gözü önünde bıçakla yaralayan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Feritpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. isimli kadın, üç çocuğuyla birlikte evinde uyuduğu sırada balkondan içeri giren kimliği belirsiz bir kişiyle karşılaştı. Çocuklarının çığlıkları üzerine uyanan H.K., saldırganın elindeki bıçakla boğazından, göğsünden, kol ve bacaklarından yaralandı. Komşularından yardım isteyen H.K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan H.K.'nın çocuklarının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Olayın ardından Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kaçış güzergahını belirledi. Musalla Mezarlığı içerisinde şüpheliye ait olduğu değerlendirilen mavi tişört ve gri şapka bulunurken, şüphelinin burada kıyafet değiştirdiği tespit edildi. Kamera görüntülerinden yola çıkan ekipler, şüphelinin pansiyonda kaldığını belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan R.S., suçunu itiraf etti. Zanlının, olaydan bir gün önce apartman balkonunda tabletle oynayan bir çocuğu gördüğünü, hırsızlık amacıyla eve girdiğini, ev sahibi kadının uyanması üzerine yanında bulunan bıçakla saldırdığını söylediği öğrenildi. Olayda kullanılan bıçak polis ekiplerince ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.