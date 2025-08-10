Hırsızlık yapmaya kalkıştı, alarmın çalmasıyla böyle kaçtı | Video
Elazığ'da kimliği belirsiz bir şahıs, hırsızlık yapmak için çıktığı bir binanın demir korkuluklarından tırmanmaya çalışırken alarmın çalması sonucu korkuluklardan atlayarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
